Kadafi pode ajudar na luta anti-terrorismo, diz Blair O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, protagonizou, hoje, um encontro histórico com o líder líbio coronel Moamar Kadafi e afirmou que a Líbia poder ser um sócio importante na guerra contra o terrorismo, se cumprir sua promessa de desmantelar seu arsenal de armas de destruição em massa. Blair elogiou, em uma entrevista à imprensa, os avanços de Kadafi ao desmontar seus programas de armas químicas, nucleares e biológicas, conforme anunciou em dezembro, e acrescentou que sua cooperação com a Inglaterra e Estados Unidos é uma advertência para o mundo árabe. Antes, Blair, na primeira visita ao país de um líder britânico desde que Kadafi assumiu o poder, em 1969, encontrou-se com o ditador líbio, com quem trocou apertos de mão e a quem ofereceu ?um novo relacionamento militar?. Ele não foi específico mas apontou o general Robin Vincent Searby como coordenador de defesa com a Líbia. Os dois homens sorriram e sentaram-se em cadeiras baixas, dentro da tenda de Kadafi, forrada de tapeçarias retratando camelos e palmeiras. ?A decisão da Líbia (em relação às armas), aberta e voluntária, nos dá esperanças de poder construir uma nova relação com ela diante do mundo moderno?, disse Blair, depois, aos jornalistas. ?Fiquei particularmente impressionado com a insistência do coronel Kadafi, em nosso encontro, em prosseguir por esse caminho de cooperação e também por seu reconhecimento de que o futuro da Líbia será melhor servido com uma nova relação com o mundo exterior e uma causa comum na luta contra o extremismo e o terrorismo da Al-Qaeda.? Em troca da cooperação líbia, Blair disse que a Inglaterra fortalecerá os laços culturais e oferecerá ao país norte-africano sua cooperação militar. No encontro com Kadafi, separado por uma mesinha e ajudado por um intérprete, o primeiro-ministro parecia estar à vontade. ?É agradável estar aqui finalmente, depois de tantos meses?, disse ao líbio. Kadafi respondeu, a princípio em árabe mas depois em inglês: ?Você se esforçou muito para realizar este encontro e parece cansado.? A Inglaterra encabeçou as gestões diplomáticas para por um fim ao isolamento internacional da Líbia. A visita de seu primeiro-ministro é uma recompensa ao homem forte líbio pelo desmanche do programa nuclear e por sua renúncia ao terrorismo. ?Acho que é uma visita muito importante?, disse o ministro líbio de Relações Exteriores, Abdel Rahman Shalqam. ?A Líbia e a Grã-Bretanha desempenham um papel muito importante nesta região da África do Norte e do continente africano. Temos as mesmas obrigações. Faremos trocas de nossos pontos de vista e analisaremos juntos a situação.? O porta-voz de Blair disse aos jornalistas que tanto o primeiro-ministro britânico quanto o presidente líbio precisam acordar uma aliança para combater o terrorismo. ?O que pretendemos é que concordemos em todos os temas?, acrescentou. Shalqam, por sua vez, lembrou que a Líbia advertiu sobre o perigo representado pela Al-Qaeda, nas décadas de 80 e 90, ?quando a Europa e os Estados Unidos, inclusive, deram apoio a eles?. ?Para nós, eles são o verdadeiro obstáculo a nosso progresso. Vão contra nossa segurança. Vão contra as mulheres. Vão contra a nova cultura. Vão contra a moderação política, contra qualquer mudança na região?, acrescentou o ministro.