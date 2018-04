Kadafi, presidente da Líbia, visita a Itália pela 1ª vez

O Human Rights Watch lamentou a visita que, segundo a entidade humanitária, "celebra um acordo sujo" fechado recentemente pelo qual a Itália enviará de volta à Líbia imigrantes ilegais resgatados no mar que partiram da costa do país africano. "Nós saudamos essa geração de italianos por resolver com extrema coragem as questões do passado", afirmou Kadafi, após um encontro com o presidente italiano, Giorgio Napolitano. No ano passado, Roma concordou em recompensar a Líbia pelos problemas durante a ocupação italiana em US$ 5 bilhões na forma de um pacote de construções, bolsas para estudantes e pensões para soldados líbios que lutaram na Segunda Guerra ao lado dos italianos.

Mais recentemente, a Líbia concordou em receber imigrantes que partem das praias do país para tentar a vida na Europa e acabam interceptados por patrulhas italianas no meio da viagem. As Nações Unidas denunciaram a medida por impedir que os imigrantes possam pedir asilo na Itália. Berlusconi mantém boas relações com a Líbia e convidou Kadafi para retornar à Itália no mês que vem, durante a reunião do Grupo dos Oito.