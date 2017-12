Kadafi promete continuar mediação entre Sudão e rebeldes O presidente líbio, Muammar Kadafi, prometeu continuar a mediação entre o Sudão e os rebeldes de Darfur, para achar uma solução política para a crise na região, informa nesta quinta-feira a agência de imprensa líbia "Jana". Kadafi se reuniu na quarta-feira com os presidentes do Sudão, Omar al-Bashir; Eritréia, Isaias Afeworki; e Chade, Idris Deby. Também estava presente o secretário-geral da Comunidade de Estados do Sael-Saara, Mohammed al-Madani al-Azhari, acrescenta a Jana. Ao fim da reunião, os quatro chefes de Estado pediram aos movimentos rebeldes sudaneses que aceitem o acordo de paz assinado em Abuja (Nigéria), em 5 de maio de 2006, pelo governo e pelo Movimento de Libertação do Sudão (MLS). O MLS se dividiu depois em duas facções. A menor, dirigida por Abdel Wahed Mohammed Nour, não aceitou o acordo. A agência líbia acrescenta que os presidentes do Sudão e Chade concordaram em continuar o processo de normalização entre seus países, partindo do compromisso de não sustentar os grupos dissidentes de cada país. A Eritréia convidou o governo do Sudão e os movimentos rebeldes para uma reunião em março na sua capital, Asmará, para concluir o acordo de paz de Abuja com a participação de todos os atores envolvidos no conflito de Darfur.