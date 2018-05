Kadafi promete 'feroz resistência' a missão humanitária para Misrata

ARGEL - O governo da Líbia prometeu "uma feroz resistência" caso a cidade de Misrata, a leste da capital Trípoli, tente receber uma missão humanitária estrangeira nos próximos dias, informou nesta segunda-feira, 11, a agência oficial de notícias Jana.

A agência, que cita uma fonte do Ministério de Assuntos Exteriores, indica que "o milhão e meio de líbios que receberam armas" do regime do ditador Muamar Kadafi está disposto a defender Misrata da "cruzada colonialista".

A fonte ainda diz que a chancelaria líbia levou o assunto ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), bem como à Assembleia Geral da entidade e à União Africana, onde deixou claro que qualquer incursão em território líbio em forma de "missão humanitária" encoberta teria de enfrentar "uma resistência violenta".

O governo da Líbia rejeita toda ação humanitária internacional, com exceção das missões enviadas pelo Crescente Vermelho e pela Cruz Vermelha. Há alguns dias, a União Europeia se mostrou disposta a enviar uma missão à cidade.

Misrata, a terceira mais importante cidade da Líbia, é um dos locais que mais sofre desde o início da revolução contra Muamar Kadafi, há quase dois meses. A cidade é a única da região oeste do país sob controle dos rebeldes e, cercada pelas forças de Kadafi, teve o abastecimento de água, eletricidade e alimentos cortado. Além disso, sofre com bombardeios frequentes.