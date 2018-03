Kadima e trabalhistas assinam acordo para formar governo israelense Israel chegou mais perto da formação de um novo governo nesta quinta-feira. O premiê Ehud Olmert, do partido Kadima, assinou um acordo de coalizão com seu principal aliado, o Partido Trabalhista, aumentando as chances de que sua política unilateral de estabelecer as fronteiras de Israel até 2010 seja concretizada. A cerimônia formal da assinatura foi precedida por semanas de negociação. Os dois partidos concordaram com a retirada da Cisjordânia, mas ainda discordam em pontos chaves como a política econômica e a divisão das pastas do Gabinete.