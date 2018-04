Kadima surgiu como esperança de união nacional Há 24 horas das eleições em Israel, o partido governista Kadima luta para manter a posição conquistada na votação de 2006, quando ainda era tido como a esperança política nacional. Se não houver surpresas, como a repentina libertação do soldado israelense Guilad Shalit pelo Hamas, ele deve conquistar 23 cadeiras no Parlamento, menos do que o rival Likud, que tem projeção de 26. O Kadima foi criado no fim de 2005 por um dissidente do Likud, o então primeiro-ministro Ariel Sharon. A popularidade de Sharon era tão alta que o partido, formado quatro meses antes das eleições de 2006, disparou nas pesquisas. Único partido de centro do país, o Kadima prometia reunir políticos de esquerda e direita na tentativa de criar um amplo consenso nacional. Dois importantes nomes migraram para a legenda: o trabalhista Shimon Peres e Tzipi Livni, também vinda do Likud. A principal plataforma era a retirada parcial dos assentamentos da Cisjordânia, uma idéia que parecia ter dado certo na Faixa de Gaza - de onde Sharon liderou a retirada de 8 mil israelenses em 2005. Mas apenas dois meses antes da votação, Sharon sofreu um derrame cerebral que o mantém em coma até hoje. Seu sucessor e braço-direito, o ex-prefeito de Jerusalém Ehud Olmert, conseguiu manter o momentum do partido e venceu as eleições, conquistando 29 cadeiras, 10 a mais do que o segundo colocado, o Partido Trabalhista. Humilhado, o Likud - que agora é favorito para voltar ao poder - levou apenas 12 cadeiras, no pior resultado de sua história.