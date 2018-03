Kandahar volta a ser bombardeada Aviões voltaram a bombardear na manhã desta quarta-feira a cidade de Kandahar, ao sul do Afeganistão. Os aviões atacaram o aeroporto da cidade por volta das 7h locais (zero hora, em Brasília), de acordo com com informações do Taleban. A área em volta do aeroporto de Kandahar tem sido um dos principais alvos dos ataques que começaram no domingo contra o Afeganistão. Cerca de 300 seguidores do terrorista Osama bin Laden costumam ficar nesta região, assim como sistemas de defesa antiaéreos do Taleban.