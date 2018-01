Kansas volta a ouvir falar de BTK Strangler, um serial killer Depois de 25 anos de silêncio, a polícia aparentemente volta a ouvir falar de BTK, O Estangulador , um serial killer que aterrorizou a cidade durante os anos 70. Seus sinais são uma carta, enviada na semana passada para o jornal The Wichita Eagle, contendo informações sobre um crime de 1986 e incluindo fotos do corpo da vítima. "As fotos parecem ser autênticas", diz o tenente Ken Landwehr, que trabalhou no caso BTK por 20 anos. "Tenho cem por cento de certeza de que é BTK." A polícia está examinando a carta para fazer exame de DNA e procurar outras evidências. Mais de duas décadas atrás, BTK, O Estrangulador assumiu a culpa por sete assassinatos, entre 1974 e 1979; seis vítimas foram estranguladas, uma esfaqueada. Quatro eram membros de uma família ? duas crianças e seus pais. Em suas cartas reivindicando a responsabilidade pelos crimes, o assassino usou as iniciais "BTK" em referência a "amarrar, torturar e matar". As mensagens foram enviadas ao Eagle e a estação KAKE, a última em 1979. No dia 19 de março, o Eagle recebeu uma carta com a fotocópia da licença de motorista de Vicki Wegerle, 28 anos, que foi estrangulada em sua casa em 1986. As fotos mostram o corpo da vítima de vários ângulos. Até agora, não havia suspeita de que este crime pudesse ter sido cometido por BTK, O Estrangulador. Os pais de Vicki disseram que a licença de motorista era a única coisa que estava faltando na casa. A carta foi colocada no correio em Wichita, disse Landwehr hoje. Desde que as estações locais de TV deram notícia dela, ontem, mais de 30 informantes ligaram para a polícia. Landwehr acha que a nova carta contém uma sugestão de que o assassino planeja atacar novamente. Especialistas forenses estão reexaminando evidências da cena do crime, usando tecnologia que não estava disponível em 1986. A polícia planeja rastrear qualquer evidência através do sistema nacional de dados de impressões digitais e de DNA e estudar outro homicídios não solucionados, atrás de possíveis ligações. Os detetives também estão procurando através de lista de presos recentemente libertados; eles acham que a razão de não ter-se ouvido falar de BTK, O Estrangulador por tanto tempo pode dever-se ao fato de que ele estaria na prisão. "Este será um caso de homicídio da maior prioridade", afirma Landwehr. O endereço no verso da carta remetia a Bill Thomas Killman ? cujas iniciais são BTK. Mas referia-se a um prédio desocupado. Norma Wegerle, cunhada da moça assassinada, disse que os pais várias vezes imaginaram se o assassino BTK não estaria envolvido no caso. Para ela, ao mesmo tempo em que os novos fatos levantam esperanças de que o crime possa ser solucionado, também entristecem, porque reabrem velhas feridas.