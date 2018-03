Karadzic deve se defender sozinho no Tribunal de Haia O suspeito de genocídio Radovan Karadzic pretende defender-se sozinho das acusações pendentes contra ele no Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia (TPII), informou o advogado do ex-líder servo-bósnio. Ao mesmo tempo, Bruno Vekaric, porta-voz da promotoria sérvia de crimes de guerra, comentou hoje que a extradição de Karadzic para Haia, Holanda, deveria acontecer entre "na segunda ou na terça-feira, mas também é possível que ocorra antes". "Não podemos dizer precisamente quando Karadzic será entregue ao tribunal de Haia", disse ele. Sveta Vujacic, advogado de Karadzic, afirmou que seu cliente resistirá por meios legais à ordem de extradição, mas pretende realizar a própria defesa quando for levado a julgamento em Haia, contando apenas com a ajuda de uma assessoria jurídica, exatamente como Slobodan Milosevic. O ex-presidente iugoslavo morreu em 2006 em uma cela da carceragem do tribunal da Organização das Nações Unidas (ONU) enquanto era julgado. "Ele está ansioso por comparecer perante a corte", disse Vujacic a jornalistas. "Ele contará com uma assessoria jurídica para ajudá-lo, mas realizará a própria defesa."