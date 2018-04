Karadzic diz que fez tudo para evitar a Guerra da Bósnia

Preso em 2008, Karadzic, de 67 anos, é notório por comandar o massacre de quase 8 mil muçulmanos em Srebrenica, em julho de 1995. Essa foi a pior atrocidade em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Soldados servo-bósnios sob o comando do general Ratko Mladic expulsaram as tropas de paz da ONU e sistematicamente mataram homem e meninos muçulmanos por dias.

Apesar de não negar que ocorreram assassinatos, Karadzic sempre questionou o tamanho do massacre e afirma que não sabia das execuções. "Eu sou um homem tranquilo, tolerante, com grande capacidade de compreender os outros", disse ele no início de seu julgamento. As informações são da Dow Jones.