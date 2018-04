Karadzic é confrontado por testemunha em julgamento Um muçulmano bósnio, Ahmet Zulic, disse hoje aos juízes do julgamento do ex-líder servo-bósnio Radovan Karadzic, que os sérvios queimaram seu sogro vivo durante a brutal tomada de sua vila no começo da guerra na Bósnia, em 1992. O testemunho finalmente abriu a apresentação de provas após meses de adiamentos e disputas legais desde sua prisão em julho de 2008, após 12 anos em fuga.