Karzai acusa Otan de matar 8 crianças O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, acusou ontem a Otan de ter matado oito crianças em um bombardeio. Segundo um comunicado oficial, o ataque ocorreu na Província de Kapisa, na quarta-feira. A aliança atlântica confirmou uma "ocorrência na região". Mortes de civis têm provocado tensão entre Cabul e a coalizão internacional que atua no país. "O presidente condena com veemência um ataque aéreo das tropas estrangeiras que resultou no assassinato de várias crianças", disse o governo.