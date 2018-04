Karzai busca apoio para negociação com Taleban

Na quarta-feira, Karzai afirmou ao Wall Street Journal que representantes de seu governo começaram a conversar com o movimento radical islâmico e os EUA nesse sentido - um desdobramento potencialmente significativo, indicando que o Taleban está abandonando objeções de longa data sobre negociações cara a cara com Cabul.

Um membro do Conselho de Paz afegão também relatou os contatos recentes do governo de Cabul com o grupo muçulmano ao New York Times esta semana e afirmou que já houve um acerto com representantes do Taleban para organizar conversas preliminares no Catar, onde o movimento tem a intenção de abrir um escritório, mas as datas desses possíveis encontros não foram divulgadas.

Karzai afirmou que "houve contatos entre o governo dos EUA e o Taleban, além de contatos entre o governo afegão e o Taleban". "E houve alguns contatos que fizemos todos juntos, incluindo o Taleban."

O membro do Conselho de Paz Haji Musa Hotak afirmou que "algumas conversas foram iniciadas" com o movimento radical. "Há disposição entre os taleban. Eles falaram com sua liderança, que concordou em manter conversações no Catar com o governo afegão", afirmou Hotak, acrescentando que, além de não haver datas marcadas para as reuniões, é "cedo demais para dizer o que o Taleban pretende".

Representantes do grupo islâmico não foram localizados para confirmar as afirmações.

Tommy Vietor, porta-voz do Conselho Nacional de Segurança americano, recusou-se a comentar as declarações de Karzai, mas já deixou claro, anteriormente, que existem muitos passos que precisam ser tomados antes que negociações de paz consistentes possam começar.

O presidente afegão tem tentado se colocar como a figura-chave da negociações, após Washington e o Taleban terem afirmado que se encontrariam no Catar para discutir maneiras de estimular a confiança mútua. Um dos principais obstáculos para o início das conversações é a extrema desconfiança do governo e a população do Afeganistão com relação ao grupo radical islâmico. / NYT