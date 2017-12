Karzai chega a Cabul para assumir o poder Hamid Karzai, líder do governo provisório do Afeganistão, chegou nesta quinta-feira a Cabul, vindo da cidade sulista de Kandahar, onde combateu as forças do Taleban. Ele assumirá o poder no dia 22. Karzai disse que "a prioridade é a paz e a segurança para os afegãos". Acrescentou, em entrevista à BBC, que "é necessário trabalhar para criar as condições econômicas que permitam aos afegãos ganhar com dignidade suas próprias vidas". Ele também prometeu eliminar o terrorismo. Leia o especial