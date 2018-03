Karzai chega a Roma para acompanhar ex-rei de volta ao Afeganistão O líder interino afegão, Hamid Karzai, chegou nesta terça-feira a Roma para escoltar de volta ao país o ex-rei afegão deposto Mohamad Zaher Shah, que viveu quase três décadas de exílio na Itália. Karzai e o monarca deverão deixar a capital italiana na quarta-feira e regressar ao Afeganistão na quinta-feira. "Estou imensamente feliz de poder levá-lo de volta", disse Karzai. Karzai considerou "enorme" a importância do regresso do rei. "O novo Afeganistão acolhe com satisfação a todos os seus filhos, incluindo o ex-rei do Afeganistão - uma figura paternal, um símbolo de unidade". Em Cabul, a capital afegã, o principal porta-voz de Karzai, Yusuf Nuristani, disse que o povo espera a chegada do monarca e que este "ajudará a trazer paz ao país". Vários ministros participam da delegação de Karzai. Após sua chegada a Cabul, o rei, de 87 anos - que viveu na Itália desde que foi deposto em 1973 -, deverá convocar um grande conselho, o Loya Jirga, para escolher um novo governo de transição que ficará à frente do país até a convocação das eleições gerais.