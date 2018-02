Karzai critica esforço da Otan para conter baixas civis O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, criticou neste sábado os esforços da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para impedir mortes de civis durante suas operações militares no principal reduto da milícia fundamentalista islâmica Taleban no país. Em discurso na sessão inaugural do Parlamento afegão, em Cabul, Karzai qualificou os esforços da Otan como "insuficientes" e reiterou seu apelo para que combatentes do Taleban se afastem da Al-Qaeda e se juntem ao governo.