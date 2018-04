Karzai deve abrir Parlamento afegão nesta quarta-feira O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, deve abrir o Parlamento do país nesta quarta-feira, informou hoje seu escritório, em comunicado. Antes, um impasse com os parlamentares ameaçava tornar-se uma crise constitucional no país. O presidente e os congressistas divergem quando à legalidade de um tribunal especial da Suprema Corte, acusado por suas decisões em torno de casos de fraude eleitoral durante as eleições parlamentares, ocorridas há quatro meses. Karzai disse que não pretende dissolver essa corte.