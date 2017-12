Karzai é declarado presidente do Afeganistão Hamid Karzai foi declarado o vencedor das eleições presidenciais no Afeganistão, nesta quarta-feira, depois de investigadores concluírem que as irregularidades apontadas eram pequenas para invalidar sua vitória. Karzai, o primeiro presidente eleito pelo povo no Afeganistão, deverá cumprir um mandato de cinco anos. Ele venceu as eleições realizadas em 9 de outubro com 55,4% dos votos.