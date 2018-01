Karzai homenageia vítimas de atentados em NY O primeiro-ministro interino do Afeganistão, Hamid Karzai, depositou flores nas ruínas do World Trade Center nesta quarta-feira e declarou que "os terroristas de 11 de setembro agiram contra a própria vida". Karzai, que foi acompanhado por membros de seu gabinete e pelo governador de Nova York, George Pataki, disse que os afegãos "entendem a dor do povo norte-americano melhor do que todos os outros povos". Karzai viaja pelos Estados Unidos em busca de ajuda financeira de políticos e investidores privados. Nesta quinta-feira, ele viaja a Londres, onde se reúne com o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair.