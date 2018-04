Karzai inaugura grupo de diálogo com Taleban

O presidente afegão, Hamid Karzai (foto), inaugurou ontem o Conselho de Paz, que pretende estabelecer contatos com os insurgentes e encontrar soluções para acabar com a guerra de nove anos no país. Segundo o jornal The Washington Post, as negociações são mantidas com representantes autorizados pelo principal líder taleban, o mulá Omar, supostamente escondido no Paquistão. O diário britânico The Guardian disse que EUA e Afeganistão mantiveram contatos com o grupo insurgente Haqqani, ligado ao Taleban. Em resposta ao início dos trabalhos do Conselho, o Taleban anunciou que controla mais de 75% do território afegão e "todas as estradas" .