Karzai na frente no Afeganistão; Ramadã pára apuração Resultados preliminares põem o líder do governo provisório do Afeganistão, Hamid Karzai, bem à frente de seus competidores na eleição presidencial. A apuração do pleito foi interrompida por um dia nesta sexta-feira, em respeito ao início do mês sagrado de Ramadã. Dos 35.986 votos válidos apurados em seis províncias do norte e do centro do país, Karzai obteve 20.213, ou 56,2%, segundo o website oficial da eleição. O ex-ministro da Educação e principal oponente de Karzai, Yunus Qanooni, tinha 17,2%. Essa contagem representa apenas uma pequena fração do total de votos, estimado em 8 milhões.