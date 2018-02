Karzai negociará paz com Taleban no Catar O presidente afegão, Hamid Karzai, viajará ao Catar nos próximos dias para discutir as negociações de paz com o Taleban, informou o Ministério das Relações Exteriores do Afeganistão ontem , à medida que ganha força a busca por uma solução negociada para a guerra que dura 12 anos. A viagem vem após anos de impasse nas discussões entre os Estados Unidos, o Paquistão e os taleban.