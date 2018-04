Karzai pede 'calma', após queima de livros sagrados

Karzai "condenou com as mais duras palavras" o tratamento dado ao livro sagrado. Segundo ele, os responsáveis serão punidos. O presidente disse, porém, que é preciso evitar mais violência: "Agora que já mostramos nossos sentimentos, é hora de sermos calmos e pacíficos."

No sábado, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) confirmou que dois militares norte-americanos a seu serviço foram mortos em Cabul, durante um tiroteio dentro do Ministério do Interior. Os protestos desta semana deixaram pelo menos 28 mortos no Afeganistão. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.