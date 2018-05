Karzai sofre pressão para empossar novo Parlamento Cerca de cem legisladores afegãos exigiram hoje que o presidente do país, Hamid Karzai, tome medidas para que seja empossado o novo Parlamento no próximo domingo, apesar das disputas em torno dos resultados da eleição legislativa de setembro. A assessoria de imprensa do Parlamento informou que os legisladores aprovaram uma resolução durante uma sessão privada sobre o tema.