Karzai toma controle de comissão eleitoral afegã, diz diário

O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, tomou unilateralmente o controle do principal órgão de monitoramento eleitoral do país. A atitude gerou fortes críticas de diplomatas ocidentais e reavivou as suspeitas de que Karzai teria vencido as eleições de forma fraudulenta, informa nesta terça-feira, 23, o jornal britânico The Guardian em sua edição desta terça-feira.

A Comissão Eleitoral de Reclamações forçou Karzai a concorrer em um segundo turno, após descartar quase 1 milhão de votos fraudulentos nas eleições presidenciais do ano passado. Anteriormente, o órgão incluía três especialistas estrangeiros nomeados pelas Nações Unidas.

Segundo um novo decreto presidencial publicado nesta terça-feira, porém, Karzai terá agora poder exclusivo para apontar todos os cinco membros do painel, segundo o Guardian. O diário lembra ainda que a decisão foi tomada enquanto o Parlamento estava em recesso.

Diplomatas ocidentais expressaram preocupação com um decreto de Karzai. Um representante no Afeganistão questionou se a comunidade internacional estaria disposta a arcar com os custos de uma outra eleição que pode ter muitas irregularidades, disse Morris.

De acordo com o correspondente da BBC na capital afegã, Cabul, Chris Morris, o representante das Nações Unidas no Afeganistão, Kai Eide, tinha feito um acordo privado que previa que dois dos cinco membros da comissão seriam estrangeiros e um deles poderia ter poder de veto. Estes termos, contudo, não constam no novo decreto.

Com informações da BBC e da Dow Jones