Kate entra em trabalho de parto e vai para hospital com William

A mulher do príncipe William, Kate, entrou em trabalho de parto e foi hospitalizada para o nascimento do primeiro filho do casal, que assumirá o terceiro lugar na linha de sucessão do trono britânico, informou seu staff nesta segunda-feira.

Após semanas de intensa especulação na mídia sobre o nascimento do bebê real, Kate, de 31 anos, foi levada pouco antes das 2h da manhã (horário de Brasília) à ala particular do Hospital St Mary's, em Paddington, no oeste de Londres. Foi nesse mesmo hospital que William nasceu, em 1982.

"A duquesa foi de carro do Palácio de Kensington à Ala Lindo do Hospital St Mary's com o duque de Cambridge (William)", informou o Palácio de Kensington em comunicado. "As coisas estão progredindo normalmente. Não é uma emergência."

Fontes ligadas à realeza disseram que Kate planejou um parto normal com a presença de William, que é piloto de busca e resgate da Força Aérea Real.

O sexo do bebê, que ficará na linha de sucessão ao trono depois do avô Charles e do pai William, é desconhecido. Casas de apostas britânicas colocaram como favorita uma menina.