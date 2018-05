Kate Middleton celebrará 30 anos com festa comedida

Kate Middleton, agora Duquesa de Cambridge, completará 30 anos amanhã, mas fãs que esperavam uma grande festa ficarão desapontados. Autoridades do palácio real afirmaram que a celebração será um evento "comedido e privado", o que desmente informes da imprensa de que ela faria uma festa temática dos anos 80.

A escolha de um evento mais sóbrio parece adequada, já que ela está iniciando sua carreira como futuro rainha, encarregada de renovar uma monarquia que se tornou antiquada com a idade. "Ela tem feito tudo muito bem, desempenhando um papel muito importante de apoio ao príncipe William e o complementando como parte de um time", afirmou o comentarista Robert Jobson.

Inevitavelmente, há muitas especulações sobre a linhagem real, ou seja, sobre se o príncipe William e sua esposa terão filhos em breve. Muitas das mulheres da família real foram mães na casa dos 20 anos. Aos 30 anos, a rainha Elizabeth II havia dado à luz dois de seus quatro filhos. Sua filha, a princesa Anne, casou-se aos 23 e teve o primeiro filho quatro anos depois. E a própria princesa Diana teve o príncipe William aos 21 anos.

O último ano foi de muitas mudanças para Kate, desde o casamento com William até viagens pelo mundo e aparecimentos glamourosos que a tornaram um ícone da moda. Mas agora que a agitação em torno da duquesa diminuiu, ela deverá passar boa parte deste ano ajudando a rainha Elizabeth II na celebração de seu Jubileu de Diamante, sem ofuscar a monarca em seu momento de glória, e dando apoio aos Jogos Olímpicos de Londres. As informações são da Associated Press.