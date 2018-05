Kate Middleton desenhou seu vestido de noiva, diz jornal britânico

LONDRES- A futura esposa do príncipe William, Kate Middleton, desenhou ela mesma seu vestido de noiva para o casamento que acontece no próximo dia 29 de abril, segundo afirma nesta segunda-feira, 18, o tabloide britânico "Daily Mail". Menos de duas semanas para que o filho mais velho do príncipe Charles e sua noiva oficializem a união na Abadia de Westminster, o nome do criador do vestido que será usado por Kate continua sendo um segredo bem guardado.