Kate passará último dia de solteira em hotel de luxo

O Goring tem mais de cem anos. Foi fundado por O.R. Goring em 2 de março de 1910, depois que ele convenceu a realeza a lhe conceder um terreno próximo ao Palácio de Buckingham, onde ele inaugurou o primeiro hotel do mundo a ter aquecimento central em todos os quartos.

O quarto de Kate foi reformado no ano passado: suas paredes foram revestidas de seda, um piano foi levado para a antessala e as janelas, em estilo francês, dão agora para o jardim interno do hotel. Hoje, o atrativo dessa hospedaria familiar é o atendimento personalizado. A diária dos quartos varia de 400 a 1.500 libras (US$ 590 a US$ 2.200).