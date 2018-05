Kate será mais discreta que Diana, diz biógrafa

Claudia acredita que outra diferença está na estabilidade da família Middleton. "A princesa Diana viveu o divórcio dos pais, era uma jovem de 20 anos problemática quando se casou com Charles. O casal tinha uma diferença de idade de 12 anos, quase um vácuo entre gerações. Kate se casará aos 29 anos, os noivos têm a mesma idade e pertencem à mesma geração."

Durante o anúncio do casamento com o príncipe William, que ocorrerá na sexta-feira (dia 29), Kate fez questão de dizer que a mãe de William, a princesa Diana, "sempre foi uma inspiração".

A biografia foi publicada originalmente em 2009. O projeto começou com uma reportagem para o The Mail on Sunday. Com o incentivo de seu editor, ampliou a pesquisa e transformou-a no livro, lançado no Brasil este ano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.