Kate será mais discreta que Diana, diz biógrafa

Sem a cooperação da família e da futura princesa Kate Middleton, a jornalista britânica Claudia Joseph aproveitou seus conhecimentos de genealogia para pesquisar os antepassados e desvendar a biografia da mulher que se casará dia 29 com o príncipe William. Para a escritora, Kate pode vir a ser tão glamourosa quanto Diana, mas há claras diferenças entre as duas.

"Kate é mais discreta, não vai cortejar a imprensa como Diana fazia. Não veremos a futura princesa em fotografias fazendo ginástica, por exemplo. Ela desempenhará o seu papel de um modo mais consciente e digno de acordo com o seu papel", disse a autora de Kate - Nasce uma princesa em entrevista ao Estado. Durante o anúncio do casamento, enquanto exibia o anel de noivado que foi da princesa Diana, Kate fez questão de dizer que a mãe de William "sempre foi uma inspiração".

Claudia acredita que outra diferença está na estabilidade da família Middleton. "A princesa Diana viveu o divórcio dos pais, era uma jovem de 20 anos problemática quando se casou com Charles. O casal tinha uma diferença de idade de 12 anos, quase um vácuo entre gerações. Kate se casará aos 29 anos, os noivos têm a mesma idade e pertencem à mesma geração."

A biografia foi publicada originalmente em 2009. Com a pesquisa, a autora surpreendeu até mesmo parentes que não sabiam da ligação com a noiva do herdeiro do trono britânico. O projeto começou com uma reportagem para o The Mail on Sunday. Com o incentivo de seu editor, ampliou a pesquisa e transformou-a no livro, lançado no Brasil este ano.

Claudia vai além do que é divulgado sobre a filha de uma ex-aeromoça e um ex-funcionário da British Airways que enriqueceram no ramo de produtos para festas infantis. Sem a oportunidade de falar com parentes diretos de Kate e com a própria noiva de William, a jornalista fez o levantamento dos antepassados da jovem, desde os descendentes da classe operária das minas de carvão - ao todo, sete gerações. "Muitos não tinham ideia de que eram parentes da futura princesa e tiveram prazer em compartilhar o histórico da família", disse.

No livro, a autora ainda tenta reconstituir o começo da relação do casal, lembrando fatos dos oito anos de namoro e especulações. Segundo Claudia, poucas pessoas sabem, por exemplo, quando William e Kate - que moraram juntos na época da faculdade - começaram a namorar ou como a jovem foi apresentada ao príncipe Charles.

Claudia acredita que o casamento deve dar novo fôlego para a desgastada imagem da monarquia britânica. "William e Kate são um casal do século 21. Na fase final do reinado de Elizabeth II, a união traz novo sangue e nova perspectiva para uma instituição que enfrenta o criticismo da sociedade e é rotulada como elitista e intocável", afirma a escritora.

Lista exclusiva

Entre os convidados estão o jogador David Beckham e sua mulher, Victoria, o cantor Elton John e o ator que interpreta Mr. Bean, Rowan Atkinson - amigo do príncipe Charles