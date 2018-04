Kate volta para casa menos de 6 horas depois de dar à luz o terceiro filho com o príncipe William

LONDRES - A duquesa de Cambridge deixou o hospital 5 horas e 57 minutos depois de dar à luz o terceiro filho com o príncipe William, nesta segunda-feira, 23. Na saída da ala privada do Hospital St. Mary's, no centro de Londres, Kate Middleton e o príncipe seguraram o recém-nascido, sorriram e acenaram para a multidão à espera do mais novo integrante da família real.

+ Médico explica riscos de deixar hospital poucas horas após parto

O menino estava envolto em um cobertor branco e depois foi colocado em um bebê conforto para entrar no carro e ir para casa - o Palácio de Kensington - pela primeira vez, junto dos pais. Kate chamou a atenção por sair do hospital calçando sapatos de salto alto.

+ Nasce o terceiro filho de Kate Middleton e príncipe William

Segundo informado pelo palácio, a criança nasceu às 11h01 locais e pesa 3,8 kg. Seu nome ainda não foi divulgado, mas Arthur e James são cogitados. Ao ser questionado sobre qual será a escolha, o príncipe William respondeu aos repórteres: "Vocês vão descobrir mais cedo ou mais tarde."

O título completo do novo membro da família será Sua Alteza Real, Príncipe (Nome) de Cambridge. Os irmãos mais velhos do príncipe recém-nascido, príncipe George, de 4 anos, e princesa Charlotte, de 2 anos, já haviam visitado o irmão no hospital e voltado para casa.

+ Charlotte se torna primeira princesa a não perder lugar na fila para o trono britânico

Ao colocar o filho no carro, William disse a repórteres: "Três vezes a preocupação agora", antes de levantar três dedos e sorrir. "Não deixamos vocês esperando muito tempo dessa vez", brincou, se referindo à rapidez do parto - entre a internação e a alta, Kate passou menos de 13 horas no hospital.

O parto foi supervisionado por uma equipe de médicos, incluindo um obstetra e um ginecologista que estavam presentes nos partos das duas outras crianças da família. O príncipe William esteve presente durante todo o procedimento.

O novo bebê é o sexto bisneto da rainha Elizabeth e o quinto na linha sucessória ao trono britânico, atrás de seu avô e príncipe herdeiro Charles, do próprio pai, e dos irmãos mais velhos. Harry, o irmão caçula de William, que se casa com a atriz americana Meghan Markle no mês que vem, passará a ser o sexto da fila.

A família real foi informada e se manifestou pouco depois do nascimento. "A rainha, o duque de Edimburgo, o príncipe de Gales, a duquesa da Cornualha, o príncipe Harry e membros de ambas as famílias foram informados e estão encantados com a notícia", disse o Palácio de Kensington.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, felicitou a família real. "Meus mais calorosos parabéns ao Duque e à Duquesa de Cambridge pelo nascimento de seu menininho", afirmou May. "Desejo-lhes muita felicidade para o futuro." / AP e REUTERS