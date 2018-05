Keiko Fujimori jura 'por Deus' que não concederá indulto ao pai

LIMA - A presidenciável peruana Keiko Fujimori, da coligação Fuerza 2011, jurou "por Deus" nesta segunda-feira, 18, que, se ganhar as eleições, não concederá indulto ao pai, Alberto Fujimori, que cumpre pena de 25 anos de prisão por violação dos direitos humanos durante o período em que foi presidente, na década de 1990.

"Eu repeti em várias ocasiões. Não é minha intenção nem a intenção da família indultar Alberto Fujimori. Ratifico como disse em várias oportunidades: Juro por Deus que não vou indultá-lo", assinalou a parlamentar, após visitar a boxeadora peruana Kina Malpartida.

Keiko, que enfrenta o candidato Ollanta Humala no segundo turno das eleições presidenciais peruanas no dia 5 de junho, já se mostrou crítica ao governo do pai quando exerceu o papel de primeira-dama.

"Condeno os erros que ocorreram no governo de meu pai, assim como louvo os atos positivos. Acho que devemos olhar o passado com objetividade, mas sem rancores", destacou a candidata.