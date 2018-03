Keiko Fujimori lidera 1º turno das eleições no Peru com 39,53% dos votos

LIMA - Keiko Fujimori foi a candidata mais votada no primeiro turno das eleições presidenciais do Peru com 39,53% dos votos válidos, seguida pelo ex-ministro Pedro Pablo Kucyznski, com o 21,25%, após a apuração de 91,74% das atas eleitorais, informou na segunda-feira o Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE, sigla em espanhol) do país sul-americano.

O último boletim do ONPE confirmou que será necessário um segundo turno, previsto para o domingo do dia 5 de junho, entre Keiko Fujimori e Kucyznski, já que nenhum dos dois obteve a metade mais um dos votos para ser eleito presidente no primeiro turno.

A congressista Verónika Mendoza, candidata do partido de esquerda Frente Ampla, obteve 18,72% dos votos e reduziu sua diferença para Kuczynski para menos de três pontos porcentuais.

Em quarto lugar aparece Alfredo Barnechea, candidato do partido de centro Ação Popular, com 7% dos votos, seguido pelo ex-presidente Alan García, com 5,87%.

Até o momento, foram processadas 70.918 atas de um total de 77.307, restando 8,26% a serem apuradas nas próximas horas. /EFE