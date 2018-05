Keiko ''jura por Deus'' que, se eleita, não indultará ex-presidente Alberto Fujimori A candidata à presidência do Peru Keiko Fujimori disse que não indultará seu pai, o ex-presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 anos de prisão por crimes de corrupção e violação dos direitos humanos. "Juro por Deus que não vou indultá-lo", afirmou Keiko. "Já disse isso várias vezes: não é minha intenção, nem a de nossa família, indultar Fujimori." Keiko, que disputará em 5 de junho o segundo turno das eleições com Ollanta Humala, tentou se distanciar de algumas decisões tomadas pelo ex-presidente. "Condeno os erros que ocorreram no governo do meu pai, do mesmo modo que reconheço o que foi positivo, e acredito que devemos olhar o passado com objetividade e sem rancor."