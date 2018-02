Kelpers concluem voto sobre soberania Os últimos dos 1.672 eleitores das Ilhas Malvinas terminaram na tarde de ontem de votar no referendo em que deliberaram sobre continuar vinculados à Grã-Bretanha ou transferir a administração do arquipélago para a Argentina. Espera-se que a opção pelo país europeu vença com ampla maioria. O governo argentino não reconhece a legitimidade da votação.