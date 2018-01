Kenji Fujimori é expulso de partido após divergências com a irmã

LIMA - O deputado Kenji Fujimori, filho mais novo do ex-presidente peruano Alberto Fujimori, anunciou nesta terça-feira, 30, que a bancada de seu partido, Força Popular, o expulsou após divergências com a líder e irmã mais velha dele, Keiko Fujimori.

"Foi decidido, por unanimidade, expulsar o congressista Kenji Fujimori do Grupo Parlamentar Força Popular", disse o legislador em seu perfil no Twitter, em que publicou parte da resolução partidária.

A Força Popular tinha iniciado em dezembro um processo por indisciplina partidária contra o irmão de Keiko por ele ter criticado a posição dela sobre o presidente Pedro Pablo Kuczynski e não ter apoiado sua destituição no Congresso.

O voto de Kenji e de outros nove integrantes da bancada do partido evitaram o impeachment de Kuczynski, acusado de mentir em um caso de suposta corrupção em relações com a construtora brasileira Odebrecht.

As diferenças entre os irmãos se acentuaram com o indulto concedido a Alberto Fujimori. Keiko buscava uma via judicial para libertá-lo enquanto Kenji pedia pelo perdão humanitário. A opção da filha, porém, somava várias derrotas nos tribunais.

Alberto Fujimori, que cumpria 25 anos de prisão por corrupção e crimes contra a humanidade, recebeu indulto de Kuczynski nas véspera de Natal. O atual presidente o acusou de ter negociado com Kenji para evitar a destituição, mas ambas as partes negam qualquer acordo. Depois da libertação, houve cinco protestos em Lima e outras regiões do Peru contra o indulto.

Em novembro, a Força Popular já tinha suspendido Kenji por 120 dias por discordar publicamente de seu partido apesar de ser o deputado que obteve maior número de votos nas últimas eleições celebradas em 2016. O partido também expulsou os congressistas Bienvenido Ramírez e Maritza García, que pertencem à corrente liderada pelo filho mais novo de Fujimori.

Força Popular manteve, até agora, uma maioria absoluta no Congresso, com 71 representantes sobre um total de 130. Se, além dos três congressistas já expulsos, separar os outros sete legisladores da corrente de Kenji, perderá esse poder para se tornar minoria. /AFP