Kerbala é sitiada pelas tropas da coalizão Tropas norte-americanas sitiaram nesta quarta-feira a cidade iraquiana de Kerbala, cerca de 80 km ao sul de Bagdá, tomando o controle das principais vias de acesso, informaram porta-vozes militares dos EUA. O comunicado não precisou se as tropas apenas sitiaram a cidade ou se uma ofensiva para tomar o controle total será executada. Depois de três horas de combates na periferia de Kerbala, a cidade foi sitiada por colunas militares do 3º Corpo de Infantaria. O próximo obstáculo das forças da coalizão antes de chegar a Bagdá será a terceira divisão da Guarda Republicana - força de elite de Saddam Hussein -, chamada Hammurabi, que guarda as redondezas da capital iraquiana. Veja o especial :