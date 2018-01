Kerry acusa governo Bush de ter perdido apoio de aliados Ao falar hoje na Universidade George Washington, na capital americana, o candidato democrata à presidência dos EUA, John Kerry, acusou o governo Bush de ter perdido apoio de países aliados e enfraquecido os militares com sua beligerante política externa. O discurso era para marcar o aniversário, no dia 20, da invasão do Iraque. "Hoje sabemos que a missão não está cumprida, os combates não terminaram e nossos soldados lutam praticamente sozinhos, pressionados pelo inimigo", disse Kerry. O presidente George W. Bush usou as palavras "missão cumprida" ao dar por encerrada a guerra, em maio. "(Eles) enfrentam perigos a cada dia e a possibilidade de morrer em ataques de suicidas, por bombas nas ruas e, agora, ironicamente, atacados pela mesma polícia iraquiana que treinaram." "Ainda estamos atolados no Iraque e a admistração (Bush) se apega teimosamente a políticas fracassadas que afastam potenciais aliados. O que temos visto é uma constante perda de vidas e um crescente custo em dólares sem um fim em vista", disse. Mas Kerry expressou apoio à permanência das tropas dos EUA no país e fez um apelo ao futuro primeiro-ministro da Espanha, José Luis Rodríguez Zapatero, para que reveja sua decisão de retirar o contingente espanhol do Iraque. "Enganaram-nos com as armas de destruição em massa", admitiu Kerry, ao referir-se ao motivo dado por Bush para a invasão. "Mas agora que estamos lá temos a responsabilidade e o interesse nacional de deixar um Iraque estável e pacífico."