Kerry avança sobre Bush nas pesquisas O senador John Kerry mantém uma tênue vantagem sobre o presidente George W. Bush na corrida eleitoral, de acordo com uma pesquisa da Associated Press que mostra o candidato democrata ganhando terreno enquanto Bush perde apoio nos quesitos de qualidades pessoais, a guerra no Iraque e segurança nacional. Diminui o número de eleitores que acreditam que Bush é o melhor homem para proteger o país e lutar a guerra. A pesquisa AP-Ipsos Public Affairs, completada na véspera do segundo debate entre os candidatos à presidência, registra uma inversão da situação de um mês atrás, quando o candidato à reeleição tinha maior impulso e uma diminuta vantagem. Desde então, o derramamento de sangue agravou-se no Iraque, Kerry acentuou seus ataques e Bush tropeçou no primeiro debate. Entre 944 prováveis eleitores, a chapa democrata de Kerry e John Edwards tem 50% das preferências, contra 46% da dupla Bush-Dick Cheney. A pesquisa, realizada entre 4 e 6 de outubro, tem margem de erro de 3 pontos. As pesquisas eleitorais medem o voto popular, mas o futuro presidente dos EUA será o que conseguir 270 votos no Colégio Eleitoral. Cada Estado tem direito a um número de votos proporcional à população, e na maioria deles o vencedor do voto popular leva todos os votos do Colégio. A corrida pelos chamados votos eleitorais também está apertada, e analistas dizem que uma pequena mudança poderá transferir Estados inteiros de um candidato para outro.