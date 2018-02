Kerry busca destravar conversa de paz no Oriente Médio O secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, dirige-se neste sábado para o Oriente Médio, na terceira viagem à região em duas semanas, em uma nova tentativa de reativar as paralisadas conversas de paz entre Israel e palestinos. A cidade turca de Istambul é a primeira parada da viagem por seis nações. Da Turquia, ele pretende ir a Jerusalém para encontros com os presidentes e primeiros-ministros de Israel e dos palestinos. As informações são da Associated Press.