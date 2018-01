Kerry: Bush não tem "credibilidade para liderar o mundo" O candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados unidos, John Kerry, Disse que o presidente atual e candidato à reeleição, George W. Bush, falhou em apresentar um retrato fiel da situação no Iraque para as Nações Unidas e "não tem a credibilidade para liderar o mundo". "Na verdade, o presidente não tem credibilidade nenhuma neste momento", disse Kerry em sua primeira entrevista coletiva desde agosto e horas depois do discurso de Bush perante a Assembléia Geral das Nações Unidas. "Ele não tem credibilidade com os líderes estrangeiros que o ouvem diante deles falando como se tudo estivesse indo bem e eles vêem que não conseguimos nem proteger o povo (no Iraque) para a eleição". O candidato democrata disse aos jornalistas que "o presidente precisa viver no mundo real".