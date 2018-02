Kerry cancela visita a Brasil e Colômbia

O chanceler norte-americano forneceu a informação a jornalistas em Washington antes mesmo de sua divulgação oficial pelo Departamento de Estado.

"Eu tinha a intenção de viajar à região na próxima semana", disse Kerry em referência à América do Sul. "Mas devido aos acontecimentos desta semana e outras coisas que estão acontecendo, tive que adiar a viagem temporariamente", prosseguiu Kerry ao lado do chanceler mexicano, José Antonio Meade.

Kerry assegurou, no entanto, que o adiamento é temporário. "Irei à região em breve", afirmou. As informações são da Associated Press.