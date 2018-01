Kerry chega a Boston para oficializar candidatura O senador John Kerry chegou a Boston para aceitar a indicação do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos. O discurso de Kerry está marcado para a noite de quinta-feira. Hoje, ele assiste à intervenção de seu vice, o bem-sucedido advogado John Edwards, que falará para o público presente na convenção e em TV nacional. Depois de fazer campanha pela Flórida, Virgínia e Pensilvânia, Kerry, veterano da Marinha que lutou na guerra do Vietnã, foi saudado no Aeroporto Logan por alguns de seus colegas de combate, para um passeio de barco pelo porto de Boston. Ao descer do avião, o senador disse que se sente ?ótimo, pronto, animado? e prometeu que seu discurso de quinta-feira será ?uma surpresa?. A atração principal da convenção hoje será o colega de chapa de John Kerry, o também senador Edwards, que fará seu discurso imediatamente antes do início da chamada das delegações, Estado por Estado, para oficializar a indicação de Kerry. A convenção termina amanhã, com o discurso de aceitação.