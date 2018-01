Kerry cobra responsabilidade de Bush no Iraque O candidato democrata à presidência dos EUA, John Kerry, fez pouco caso do pedido de desculpas feito pelo secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, sobre os abusos cometidos contra prisioneiros no Iraque, e disse que a responsabilidade cabe ao comandante supremo das Forças Armadas - o presidente. ?A hierarquia sobe até o Salão Oval?, afirmou. ?Harry Truman nunca disse ?a responsabilidade final está no Pentágono??. Segundo o folclore político americano, o presidente Harry S. Truman mantinha em sua mesa uma tabuleta com os dizeres ?the buck stops here?, ou ?a responsabilidade final está aqui?. Kerry lançou um amplo desafio à conduta de Bush na guerra ao terror ao falar perante o Conselho de Liderança Democrata. O candidato afirmou que uma política externa forte significa ?assumir responsabilidade pelo certo e pelo errado. A despeito do pedido de desculpas já apresentado pelo próprio Bush, Kerry disse que a administração deveria ter agido mais rápido no caso. ?Precisamos de um presidente que entenda a diferença entre força e teimosia?, afirmou.