Kerry conquista confiança dos americanos, diz pesquisa O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, John Kerry, melhorou seu desempenho perante a opinião pública no quesito segurança nacional, no qual o presidente atual, George W. Bush, vinha levando vantagem, segundo pesquisa da Associated Press. Segundo a nova sondagem da AP, a disputa por votos continua apertada. Rodeado por colegas veteranos do Vietnã, semana passada Kerry fez um discurso no qual aceitava, formalmente, representar o Partido Democrata na disputa presidencial. A fala foi recheada de referências patrióticas, a seu histórico militar e suas qualificações para ser o comandante supremo das Forças Armadas. A retórica surtiu efeito. Na pesquisa AP realizada nesta semana, 43% disseram que Kerry fará um trabalho melhor que Bush para proteger o país - um ganho de 8 pontos sobre pesquisa semelhante realizada em março. Bush segue em vantagem, com 52% dizendo que ele fará um trabalho melhor na área de segurança nacional, mas perdeu 6 pontos em relação a março. A despeito do avanço de Kerry, ambos os candidatos seguem virtualmente empatados na corrida presidencial. A chapar democrata, formada por Kerry e seu vice, John Edwards, tem 48% das intenções de voto; a chapa republicana, formada por Bush e Dick Cheney, tem 45%, e o candidato independente Ralph Nader, que compete ao lado do vice Peter Camejo, conta com 3%. A margem de erro é de 3,5 pontos. Em julho, Bush liderava com 49%, sobre 45% de Kerry e 3% de Nader.