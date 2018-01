Kerry conquista novos apoios e lança campanha maciça O senador John Kerry, pré-candidato à presidência dos EUA, obteve novos apoios nos altos escalões do Partido Democrata e lançou uma campanha publicitária para a próxima rodada das primárias do partido. Depois de uma vitória esmagadora na primária de New Hampshire, Kerry é o líder inconteste na corrida pela vaga democrata à sucessão de George W. Bush. A vitória na primária trouxe para o senador os apoios dos ex-senadores Jean Carnahan e Tom Eagleton, do Estado de Missouri. O deputado Jim Clyburn, principal liderança política da comunidade negra da Carolina do Sul, também deverá anunciar seu apoio a Kerry em breve. O governador de Iowa, Tom Vilsack, rompeu com a neutralidade e declarou apoio a Kerry. Na próxima semana, 269 delegados à convenção nacional do partido estarão em disputa nas primárias de Missouri, Carolina do Sul, Oklahoma, Arizona e Delaware, bem como nas assembléias partidárias de Novo México e Dakota do Norte. Depois de ficar afastado da televisão semana passada, veiculando anúncios apenas em New Hampshire, a campanha de Kerry agora paga por comerciais em todos os Estados com decisão marcada para 3 de fevereiro.