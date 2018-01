Kerry consolida vantagem para primárias em sete Estados O senador John Kerry, fortalecido pelas sucessivas vitórias nas prévias democratas de Iowa e New Hampshire, consolida sua vantagem nas pesquisas para as primárias da terça-feira em sete Estados. Ele lidera por margens confortáveis as sondagens para as eleições internas do partido no Missouri e no Arizona. Kerry está tecnicamente empatado no primeiro lugar com o também senador John Edwards na Carolina do Sul e a poucos pontos porcentuais do favorito em Oklahoma, o general da reserva Wesley Clark, segundo pesquisa do Instituto Zogby. Também haverá prévias nos Estados de Delaware, Novo México e Dakota do Norte. Outra pesquisa, do American Research Group, mostra que Kerry teria 47% dos votos numa disputa com o presidente George W. Bush, que teria 46%, em 2 de novembro. O mesmo estudo indica que esses números se invertem quando o entrevistado é indagado sobre se votaria em Bush ou em "um candidato democrata, qualquer que ele seja". Num debate realizado na quinta-feira, na Carolina do Sul, os pré-candidatos democratas deixaram em grande parte a rivalidade interna de lado para centrar fogo contra as políticas interna e externa de Bush. Kerry, veterano da Guerra do Vietnã, qualificou as relações exteriores de Bush de "arrogantes".