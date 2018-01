Kerry critica uso de força 'inaceitável' na Venezuela

"O uso de força do governo e intimidação judicial contra cidadãos e autoridades políticas, que estão exercendo o legítimo direito de protestar, é inaceitável e irá apenas aumentar a probabilidade de violência", disse, em comunicado. "Ela [a Venezuela] limitou as liberdades de expressão e de associação, necessárias para legitimar o debate político."

Kerry também criticou a atuação do governo venezuelano ao negar credenciais a repórteres da CNN, acusada de incitar uma guerra civil. "Não é assim que as democracias se comportam", disse Kerry.

O Secretário de Estado dos EUA insistiu que o governo da Venezuela liberte dissidentes presos e inicie um processo de genuíno diálogo com a oposição democrática. Para ele, a solução na Venezuela só pode ser alcançada por via de um diálogo com todos os setores da sociedade. Kerry também pediu que a oposição evite a utilização da violência. Fonte: Dow Jones Newswires.