Kerry defende ataques preventivos contra terroristas O candidato democrata à presidência dos EUA, John Kerry, se disse disposto a lançar ataques preventivos contra terroristas, desde que haja informação suficiente e adequada sobre uma ameaça aos EUA. Com essa declaração, Kerry oferece apoio a uma das políticas mais polêmicas de seu adversário, o presidente George W. Bush, candidato à reeleição. No entanto, o democrata criticou o governo Bush por não ter promovido uma reforma nos serviços de espionagem dos Estados Unidos após os ataques de 11 de setembro de 2001. Kerry disse que o sistema de informação do governo precisa ser aperfeiçoado para que a palavra do presidente americano volte a ?ser boa o suficiente para os povos do mundo de novo?. Mas acrescentou: ?Jamais permitirei que outro país vete o que precisamos fazer, e jamais permitirei que outra instituição vete o que precisarmos fazer para proteger nossa nação?.